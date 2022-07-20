Ankara 2 No'lu Barosu, üye sayısının 2 binin üzerinde olduğunu açıkladı - Haberler

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Ankara 2 No'lu Barosu, üye sayısının 2 binin üzerinde olduğunu açıkladı

AA - İsmet Karakaş - Güncel
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Ankara 2 No'lu Barosu, üye sayısının 2 binin üzerinde olduğunu açıkladı

Ankara 2 No'lu Barosu, 13 Temmuz itibarıyla üye sayısının 2 bin 39 olduğunu bildirdi.

Ankara 2 No'lu Barosu, 13 Temmuz itibarıyla üye sayısının 2 bin 39 olduğunu bildirdi.

Barodan yapılan açıklamada, Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından 13 Ocak'ta üye sayısının 2 binin altına düştüğüne dair baroya yazı gönderildiği, Avukatlık Kanunu'nun 77'inci maddesi gereğince de üye sayısının 2 bine tamamlanması için 6 ay süre tanındığı kaydedildi.

Sürenin son günü olan 13 Temmuz'da Ankara 2 No'lu Barosunun üye sayısının 2 bin 39 olduğu belirtilen açıklamada, 32 avukatın üyelik işlemlerinin ise devam ettiği, ilgili belgelerin de TBB'ye gönderildiği kaydedildi.

Ayrıca baro bünyesinde mevcutta 255 stajyer avukatın bulunduğu ve stajyer avukat başvurularının devam ettiği aktarılan açıklamada, meslek içi çalışmaların da sürdürüldüğü belirtildi.

Avukatlık Kanunu'nda 2020'de yapılan değişiklikle 5 binden fazla avukat bulunan illerde asgari 2 bin avukatla yeni baro kurulmasına imkan tanınmıştı.

Kanunda avukat sayısının 2 binin altına düşmesi halinde TBB'nin, asgari avukat sayısının altı ay içinde sağlanmasını yazılı olarak ilgili baroya bildireceği, bu süre içinde eksiklik giderilemezse baronun tüzel kişiliğine son verileceği belirtiliyor.

AA / İsmet Karakaş - Güncel

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