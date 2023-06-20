Ankara 2 No'lu Barosu stajyer avukatları Yargıtay Başkanlığı'na ziyarette bulundu

YÜKSEK yargı mercilerinin stajyer avukatlara tanıtılması amacıyla Ankara 2 No'lu Barosu Yönetim Kurulu üyeleri ile aynı baroya bağlı 285 stajyer avukat Yargıtay Başkanlığı'na ziyarette bulundu.

Gerçekleştirilen ziyaret sırasında stajyer avukatlara hitap eden Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca; savunmanın hukuk devletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, stajyer avukatlara meslek hayatlarında başarılar diledi. Yargıtay'ın tanıtımı, işleyişi ve yapısı ile ilgili bilgilendirme yapılan ve Yargıtay Konferans Salonunda gerçekleşen ziyarette, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım da yer aldı.