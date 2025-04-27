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Hız İhlali Cezaları 2025'te 2 Milyonu Aştı

Hız İhlali Cezaları 2025'te 2 Milyonu Aştı
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Ankara'da 1 Ocak - 24 Nisan 2025 tarihleri arasında hız ihlalleriyle ilgili toplam 2.126.384 işlem gerçekleştirildi. Bu süreçte hız limitlerini aşan sürücülere yönelik cezaların ve denetimlerin arttığı gözlemlendi. Hız ihlallerinin güvenlik açısından önemli sorunlar yaratması nedeniyle, yetkililer bu konudaki önlemleri artırmayı hedefliyor.

Ankara-1 Ocak-24 Nisan 2025 tarihleri arasında hız ihlali ile ilgili toplam 2 milyon 126 bin 384 adet işlem yapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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