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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 23-30 Mayıs 2024 tarihleri arasında 2,5 milyon araç denetlendi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet ve Jandarma trafik ekipleri tarafından 23-30 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılan denetimlerde toplam 2 milyon 464 bin 169 araç kontrol edildi. Bu denetimler sonucunda 415 bin 795 araca ve sürücüye işlem yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerimizce 23-30 Mayıs 2024 tarihleri arasında, 2 Milyon 464 bin 169 araç denetlendi. Toplam 415 bin 795 araca ve sürücüye işlem yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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