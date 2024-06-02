İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 23-30 Mayıs 2024 tarihleri arasında 2,5 milyon araç denetlendi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet ve Jandarma trafik ekipleri tarafından 23-30 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılan denetimlerde toplam 2 milyon 464 bin 169 araç kontrol edildi. Bu denetimler sonucunda 415 bin 795 araca ve sürücüye işlem yapıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerimizce 23-30 Mayıs 2024 tarihleri arasında, 2 Milyon 464 bin 169 araç denetlendi. Toplam 415 bin 795 araca ve sürücüye işlem yapıldı.