İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 23-30 Mayıs 2024 tarihleri arasında 2,5 milyon araç denetlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerimizce 23-30 Mayıs 2024 tarihleri arasında, 2 Milyon 464 bin 169 araç denetlendi. Toplam 415 bin 795 araca ve sürücüye işlem yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel