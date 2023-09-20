Anka'nın Haberinin Ardından Hakkında "Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı" Soruşturması Yürütülen Öğretmenin Görev Yeri Değiştirildi

ANKA Haber Ajansı'nın, "Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 9 aydır soruşturma yürüttüğü öğretmen O.S.K.'nin Altındağ'daki Karapürçek Şehit Ferhat Muratoğlu İlkokulu'nda birinci sınıf öğrencilerine ders vermekle görevlendirildiği haberi üzerine; O.S.K.'nin görev yerinin değiştirilerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü emrine verildiği öğrenildi.

ANKA Haber Ajansı, 2022 yılında Keçiören'de görevli olduğu Arif Nihat Asya Okulu'nda bir öğrenciye davranışı nedeniyle "Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında 9 aydır soruşturma yürütülen O.S.K.'nin Altındağ'daki Karapürçek Şehit Ferhat Muratoğlu İlkokulu'nda görevlendirildiğini ortaya çıkarmış ve velilerin buna yönelik tepkisini haberleştirmişti.

Veliler, öğretmeni okula şikayet ederek görev yerinin değiştirilmesini isterken, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise öğretmen O.S.K. hakkında görev yeri değişikliği, aylıktan kesme cezası verildiğini ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yargıdan karar çıkana kadar başka bir şey yapamayacağını bildirmişti.

Bir veli ise şikayet dilekçesinde, "Oğlum, O.S.K. yüzünden okula gitmek istememektedir. Okula giderken titremektedir. Sınıfta çok bağırdığını, azarladığını söylemektedir. Yüksek sesle bağırdığından çok etkilenmiştir, sınıfta altını ıslatmıştır" ifadesini kullanmıştı.

ANKA'nın haberi üzerine O.S.K.'nin görev yerinin değiştirilerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü emrine alındığı öğrenildi.