ANKA III, Anadolu Kartalı 2025 Tatbikatında Kontrollü Acil İniş Gerçekleştirdi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), ANKA III'ün Anadolu Kartalı 2025 Uluslararası Tatbikatı kapsamında gerçekleştirdiği uçuş esnasında kontrollü acil iniş gerçekleştirdiğini açıkladı.

TUSAŞ tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "ANKA III, Anadolu Kartalı 2025 Uluslararası Tatbikatı kapsamında bugün gerçekleştirilen test uçuşu esnasında saat 19.16'da kontrollü acil iniş gerçekleştirmiştir. Yaşanan olayda herhangi bir can ve mal kaybı olmamış, söz konusu olayda kimse yaralanmamıştır. Uçuş güvenliği protokolleri tam zamanında devreye alınmıştır. Teknik ekiplerimiz olayın tüm yönleriyle değerlendirilmesi için saha çalışmalarına ve olayın sebeplerine ilişkin incelemelere başlamıştır" denildi.