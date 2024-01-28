Üye Girişi
Haberler

Anka Haber Ajansı'nın 28 Ocak 2024 Gündemi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

ANKA HABER AJANSI’NIN 28 OCAK 2024 GÜNDEMİ

ANKA HABER AJANSI'NIN 28 OCAK 2024 GÜNDEMİ

10.00: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İl Eş Başkanları Toplantısının açılışında konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ / CANLI)

12.00: Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tanıtım Toplantısına Katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ / CANLI)

13.30: Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir İlçe Aday Tanıtım Toplantısı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ / CANLI)

14.00: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kahramankazan Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ / CANLI)

14.00: CHP İstanbul İl Başkanlığı, İBB Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi'nde Emekliler Buluşması programı düzenleyecek. Programa, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ / CANLI)

14.00: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mersin mitinginde konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ / CANLI)

ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA / Güncel

Tuncer Bakırhan DEM Parti İstanbul Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Sarıyer İtalyan kilisesi nerede? Kilisede ölen var mı? Sarıyer Santa Maria Kilisesi nerede? Emekli maaşı 17 bin TL mi olacak? Emekli maaşları asgari ücret seviyesine artırılacak mı? AK Parti Beydağ Belediye Başkan adayı kim? AK Parti İzmir Beydağ Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti Bergama Belediye Başkan adayı kim? AK Parti İzmir Bergama Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti Bayraklı Belediye Başkan adayı kim? AK Parti İzmir Bayraklı Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti Bayındır Belediye Başkan adayı kim? AK Parti İzmir Bayındır Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti Balçova Belediye Başkan adayı kim? AK Parti İzmir Balçova Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti Şanlıurfa (İLÇE) belediye başkan adaylar kimler? Karaköprü , Karaköprü, Haliliye, Birecik, Halfeti, Suruç, Siverek, Ceylanpınar, Harran , .. Fiorentina Inter maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Fiorentina Inter ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Sevilla Osasuna maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Sevilla Osasuna ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Lazio Napoli maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Lazio Napoli ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? PSG Brest maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? PSG Brest ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? B.Dortmund - Bochum maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? B.Dortmund - Bochum ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Fenerbahçe Ankaragücü maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Fenerbahçe Ankaragücü ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Karagümrük Ç.Rizespor maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Karagümrük Ç.Rizespor ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title