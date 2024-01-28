Anka Haber Ajansı'nın 28 Ocak 2024 Gündemi
ANKA HABER AJANSI’NIN 28 OCAK 2024 GÜNDEMİ
ANKA HABER AJANSI'NIN 28 OCAK 2024 GÜNDEMİ
10.00: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İl Eş Başkanları Toplantısının açılışında konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ / CANLI)
12.00: Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tanıtım Toplantısına Katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ / CANLI)
13.30: Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir İlçe Aday Tanıtım Toplantısı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ / CANLI)
14.00: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kahramankazan Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ / CANLI)
14.00: CHP İstanbul İl Başkanlığı, İBB Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi'nde Emekliler Buluşması programı düzenleyecek. Programa, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ / CANLI)
14.00: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mersin mitinginde konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ / CANLI)
ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler…