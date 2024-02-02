Anka Haber Ajansı, Deprem Bölgesinde.

Haber : MAHİR BAĞIŞ – Kamera: MEHMET MEHMETLİOĞLU

6 Şubat depremlerinin 1. yılında ANKA Haber Ajansı, Kahramanmaraş'ta... Irak'ın kuzeyinde PKK saldırısı nedeniyle yaşamını yitiren Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in komşusu, "Bir konteynerleri var bir çadırları var. Bir de kendi imkanlarıyla baraka kurdular eşyalarını koydular ev yıkılınca" dedi. Konteyner kentte yaşayan Güllü Kirik, zihinsel engelli oğlunun geçimini sağlamakta güçlük çektiğini belirterek, "Ben çocuğuma bir gocuk dahi alamadım hala" dedi. Depremzede Melek Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bize 1 yıl müsaade verin" sözlerinin anımsatılması üzerine, "1 yılda hazırlayacağız dediler hani bekliyoruz" dedi.

Türkiye'de, 6 Şubat 2023 tarihinde, saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Ardından saat 13.24'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7,6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi. Depremler, 11 ilde yıkıma neden oldu. Yaklaşık 13 milyon yurttaşın etkilendiği depremlerde Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde resmi açıklamalara göre; 50 bin 783 kişi yaşamını yitirdi, depremlerden 11 ilde 14 milyon kişi etkilendi.

ANKA Haber Ajansı, depremin 1. yılında deprem bölgesini gözlemledi, depremzedelerle görüştü, 1 yıl önce olduğu gibi onların sorunlarını dinledi.

12 Ocak 2024'te Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in Kahramanmaraş'taki depremzede ailesinin, deprem çadırında yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Müslüm Özdemir'in komşusu Emine Karaturna, Özdemir'in PKK saldırısı sonrası yaşamını yitirdiği geceyi, "Komşusuyum. Gece saat 11 falandı, askeriyenin arabaları geldi. Eşim dışarı çıktı; 'Vurmuşlar Müsüm'ü' dedi. Öyle deyince ben de köyde vurmuşlar sandım. 'Yok askeriye vurulmuş, şehit olmuş' dedi. Hiç kimse uyumadı" sözleriyle anlattı.

"BİR KONTEYNERLERİ VAR BİR ÇADIRLARI VAR"

Emine Karaturna, Müslüm Özdemir'in ailesinin çadır ve konteynerde yaşadığını belirterek, "Bir konteynerleri var bir çadırları var. Bir de kendi imkanlarıyla baraka kurdular eşyalarını koydular ev yıkılınca" dedi.

Emine Karaturna, Şerefoğlu köyü muhtarı Enver Bekiroğlu'nun özellikle de Müslüm Özdemir için köye gelen yardımları evine götürdüğünü ve sadece kendisine oy verenlere dağıttığını şu sözlerle anlatıyor:

"YARDIM GELİYOR, MUHTAR GÖTÜRÜYOR KENDİ EVİNE KOYUYOR"

"Yardım geliyor, muhtar götürüyor kendi evine koyuyor. Bizim köy bakkalımız vardı. Evimiz uçtu, bakkalımız uçtu. O konteyneri taziye evinde durdurdu oradan kendi evine götürdü. Bütün gelen malzemeleri kendi evine koyuyor muhtar, kendine oy atanlara veriyor. Muhtar da gelsin karşıma."

Karaturna, Kahramanmaraş valisinin köye geldiğini yaşadıklarını diyaloğu anlatarak, "Benim bakalım yıkıldı, konteyneri muhtar aldı kendi evine götürdü dedim, oraya bıraktı dedim, askerlerle gitsin bakın dedim eviinin yanında" dedi.

"ÇOCUKLARIMIN İŞİ YOK"

ANKA Haber Ajansı, Kahramanmaraş'ın merkezindeki konteyner kentlere giderek depremzedeler dertlerini sordu. 66 yaşındaki Güllü Kirik, zihinsel engelli oğlunun geçimini sağlamakta güçlük çektiğini belirterek, "Benim derdim bu çocuklarımın işi yok. Aylığını da vermiyorlar, 27'ye girdi. Yüzde 50 engelli. Neymiş babasının varlığı varmış. Onunla ne alakası var şu anda yeşil kartlı. Kendimi zor hissediyorum ayakta durmaya böyle yaşıyorum işte" dedi. Kirik, "Nasıl geçiniyorsunuz" sorusuna, "Bir kar verdiler onunla idare ediyoruz geçimimizi. Market kartı" yanıtını verdi.

"BEN ÇOCUĞUMA BİR GOCUK DAHİ ALAMADIM HALA"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenen Kirik, "Başbakana çağrım var benim bu çocuğum engelli, niye aylığını vermiyor niye bir iş sahibi etmiyor? Gözüm yumulsa bu çocuğum nerede kalacak? Bunların sorumluluğun ben yaşıyorum. Nereye kadar. Yazılar, çizdiler ayakkabı vereceğiz... Ben çocuğuma bir gocuk dahi alamadım hala... Olmaz bu kadar yani. 7 bin lira ne emekli aylığı" dedi.

"BİR KİRAYA ÇIKSAK EN AŞAĞI 10 BİN LİRA"

Tek bir konteynerde iki kızı ve iki torunu ile birlikte kaldığını söyleyen Melek Kaya, "Buranın verdiği bir kart var onun geçiniyorum 3 bin lira...Kolay olur mu? Hayatımızda her şey değişti. Bir konteynere geldik. Gücümüz de yok ki ev tutalım. Bir kiraya çıksak en aşağı 10 bin lira. Zaten kirada oturuyordum ev sahibi de çıkardı, eşyalarımı da hepsini attım çöpe" diye konuştu.

"1 YILDA HAZIRLAYACAĞIZ DEDİLER HANİ BEKLİYORUZ"

Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bize 1 yıl müsaade verin" sözlerinin anımsatılması üzerine, "1 yılda hazırlayacağız dediler hani bekliyoruz" dedi.

"TOPLAMA FALAN YOK"

Ayşe Çalı ise depremden sonra yaşadığı günlerin zorluğunu vurgulayarak, "Çok kötü nasıl olacak? Rezillikle geçti günlerimiz, korku ile... Deprem, daha sallanıyor ya korkumuzdan nasıl olacağız yine aynı şeyi mi göreceğiz diye. Beynimize işledi o şey" dedi. Çalı, yine hükümet yetkililerinin 1 yıl müsaade sözüne, "Bilmiyorum duruyoruz geldik geleli toplama falan yok" karşılığını verirken, herhangi bir talebinin olmadığını belirterek, "Ne isteyeceğim istesem bile yerine gelmiyor" dedi.