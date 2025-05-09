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Anka Haber Ajansı 9 Mayıs Cuma Gündemi

Anka Haber Ajansı 9 Mayıs Cuma Gündemi
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ANKA Haber Ajansı 9 Mayıs Cuma gündemi

09.00 - Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası, 23. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Büyük Anadolu Otel'de yapılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

10.00- TÜİK, mart ayı sanayi üretim endeksini açıklayacak.(ANKARA)

10.00 - 12.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk İş Dünyası Konfederasyonu'nu ve İstanbul Ticaret Odası'nı ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / iSTANBUL)

11.30 - DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, DEM Parti Genel Merkezi'nde basın açıklaması yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

11.30 - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

14.30- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek MÜSİAD 28. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ -CANLI /İSTANBUL)

19.00 - İzmir Yaşam Hakkı Savunucuları, Karşıyaka İZBAN önünde "Hayvan türlerini vermeyeceğiz" başıklı basın açıklaması gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

20.00- Trendyol Süper Lig'in 35. haftası; RAMS Başakşehir-Fenerbahçe ve Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor maçlarıyla başlayacak.(İSTANBUL- GAZİANTEP)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA / Güncel
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