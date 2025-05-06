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Anka Haber Ajansı 6 Mayıs Salı Gündemi

Anka Haber Ajansı 6 Mayıs Salı Gündemi
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ANKA Haber Ajansı 6 Mayıs Salı gündemi

10.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, idamlarının 53'üncü yılında Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan için Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenecek anma programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

11.00 - AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, yaşamını yitiren Sırrı Süreyya Önder için DEM Parti İl Başkanlığı'nda kurulan taziyeye katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / DİYARBAKIR)

12.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, OYAK Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

12.00 - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na, çocukların gönderdiği mektuplar ile Dayanışma Sandığı'na bırakılan resim ve yazılardan oluşan "Üzülme" sergisi, İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

13.30- TBMM'de CHP Grup toplantısı yapılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

13.30 - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

14.00- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 10. Anadolu Medya Ödülleri programına katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI /ANKARA)

14.30- 16.00- Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu'nda TRT ile TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV'nin 2021-2022 yılı hesapları görüşülecek.(ANKARA)

15.30 – TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bankanın faaliyetlerine ilişkin sunum yapacak.(ANKARA)

17.00 - Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, "Tam Bağımsız Türkiye"  yolunda Taksim'den "Mustafa Kemal Yürüyüşü" ile anılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

18.30- TİP İzmir Örgütü, idam edilişlerinin 53'üncü yılında Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ı Alsancak Gar önünde anacak.(GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

19.00- İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın idamların 53'üncü yılında TSKM önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA / Güncel
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