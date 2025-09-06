Günün Önemli Olayları: Siyasi ve Spor Aktivite
ANKA Haber Ajansı 6 Eylül Cumartesi gündemi
10.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Genel Merkezi'nde Gençlik Çalıştayı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
10.15 - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İl Başkanları ve il Müfettişleri Toplantısında konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)
15.00- 16.30- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Valilik Binası Açılış Töreni ile 300 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI /MALATYA)
16.00 - Kadıköylüler, betonlaşmaya karşı yeşili savunmak için Şair Nefi Çocuk Parkı Toplanma Alanı'nda açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)
11.30 - A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası yarı firalinde Japonya ile karşılaşacak. (BANGKOK)
12.00 - A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda İsveç ile karşılaşacak. (RİGA)
