Haberler

Günün Önemli Olayları: Siyasi ve Spor Aktivite

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKA Haber Ajansı 6 Eylül Cumartesi gündemi

10.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Genel Merkezi'nde Gençlik Çalıştayı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

10.15 - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İl Başkanları ve il Müfettişleri Toplantısında konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

15.00- 16.30- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Valilik Binası Açılış Töreni ile 300 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI /MALATYA)

16.00 - Kadıköylüler, betonlaşmaya karşı yeşili savunmak için Şair Nefi Çocuk Parkı Toplanma Alanı'nda açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

11.30 - A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası yarı firalinde Japonya ile karşılaşacak. (BANGKOK)

12.00 - A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda İsveç ile karşılaşacak. (RİGA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA / Güncel
Jason Denayer Galatasaray'ın ezeli rakibine transfer oluyor

Eski Galatasaraylı, Süper Lig devine transfer oluyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
25 dakikalık vahşet! Canice katledilen kardeşlerin komşusu yaşananları anlattı

25 dakikalık vahşet! Canice katledilen kardeşlerin komşusu anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.