Günün Öne Çıkan Olayları: CHP Kurultayı, TÜİK Açıklamaları ve Daha Fazlası

10.00 - CHP'nin tüzük değişikliklerinin görüşüleceği 20. Olağanüstü Kurultayı, Genel Başkan Özgür Özel'in açılış konuşmasıyla çalışmalarına ATO Congressium'da başlayacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

10.00- TÜİK, 2023 yılı kültürel miras istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - İzmir'de yaşanan su baskını sonrası 2 kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olaya ilişkin İZSU ve GEDİZ elektrik görevlisi 42 sanığın ikinci duruşması, İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI - İZMİR)

13.30 - Eğitim-Sen, artan okul masraflarına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eğitim Öğretim Yılı Açılışı, Eğitim Teknolojileri AR-GE ve Kalite Zirvesi'ne katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ/ İSTANBUL

14.30 - Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

21.45- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında deplasmanda Galler ile karşı karşıya gelecek.(CARDIFF)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…