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Günün Öne Çıkan Olayları: CHP Kurultayı, TÜİK Açıklamaları ve Daha Fazlası

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Bugün, CHP'nin 20. Olağanüstü Kurultayı başlayacak, TÜİK 2023 yılı kültürel miras istatistiklerini açıklayacak. İzmir'de yaşanan su baskını sonrası 2 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili duruşmalar yapılacak. Ayrıca Eğitim-Sen, artan okul masrafları için basın açıklaması yapacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan eğitim yılının açılışına katılacak ve A Milli Futbol Takımı Galler ile maç yapacak.

10.00 - CHP'nin tüzük değişikliklerinin görüşüleceği 20. Olağanüstü Kurultayı, Genel Başkan Özgür Özel'in açılış konuşmasıyla çalışmalarına ATO Congressium'da başlayacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

10.00- TÜİK, 2023 yılı kültürel miras istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - İzmir'de yaşanan su baskını sonrası 2 kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olaya ilişkin İZSU ve GEDİZ elektrik görevlisi 42 sanığın ikinci duruşması, İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI - İZMİR)

13.30 - Eğitim-Sen, artan okul masraflarına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eğitim Öğretim Yılı Açılışı, Eğitim Teknolojileri AR-GE ve Kalite Zirvesi'ne katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ/ İSTANBUL

14.30 - Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

21.45- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında deplasmanda Galler ile karşı karşıya gelecek.(CARDIFF)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA / Güncel

A Milli Futbol Takımı su baskını Politika Ekonomi Güncel Galler Hukuk İzmir Miras Spor

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