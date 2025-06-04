Anka Haber Ajansı 4 Haziran Çarşamba Gündemi

10.00 - TÜİK, 2024 yılı su ürünleri verilerini açıklayacak.(ANKARA)

10.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, YÖK önünde AYM'nin rektör atamaları hakkında verdiği iptal kararı ve düzenleme için verdiği sürenin dolması üzerine basın açıklaması yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

12.30 - 20.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ziyaret edecek, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde konuşacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

15.00 - İstanbul Barosu ve Yönetim Kurulu üyeleri bayram öncesi Silivri'de tutuklu bulunan tüm meslektaşlarını ve aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu başkanları ziyaret edecek, açıklama yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

16.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.(ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...