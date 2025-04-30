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Anka Haber Ajansı 30 Nisan Çarşamba Gündemi

Anka Haber Ajansı 30 Nisan Çarşamba Gündemi
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ANKA Haber Ajansı 30 Nisan Çarşamba gündemi

09.30 – 10.30 - 11.45 - TBMM'de Yeni Yol, İYİ Parti ve AK Parti grup toplantıları yapılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI /İSTANBUL)

10.00 - TÜİK, mart ayı dış ticaret istatistikleri ile hizmet üretici endeksini ve yılın ilk çeyreğine ilişkin turizm istatistiklerini yayımlayacak. (ANKARA)

10.00 - CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlamalarıyla İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşması Silivri 1 No'lu Salonu'nda yapılacak. Duruşmayı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de takip edecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

10.00 - Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. (ANKARA)

14.00- TBMM Genel Kurulu'nda çağrı merkezlerine asılsız ihbarlara cezaların artırılmasını da içeren "Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.(ANKARA)

14.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Parti Genel Merkezi'nde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolasıyla basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI /ANKARA)

14.00 - RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Güçlü Medya Bilinçli Toplum Zirvesi"nde konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00 - 16.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda, Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması programına katılacak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla işçi ve işveren temsilcilerini kabul edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI /ANKARA)

14.15 - TBMM Kartalkaya'daki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu'nda, faciada yaşamını yitirenlerin yakınları, aileleri dinlenecek.(GÖRÜNTÜLÜ -  ANKARA)

14.30 - Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklama yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI /İSTANBUL)

14.30 - 18.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Diyarbakır'da "Gençlik Buluşması" paneline ve "Çözüm Süreci: Aktörler ve Dinamikler Yuvarlak Masa Toplantısı"na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / DİYARBAKIR)

20.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başakşehir'de düzenlenecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde vatandaşlara hitap edecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA / Güncel
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