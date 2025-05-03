Günün Önemli Olayları ve Törenleri

Günün Önemli Olayları ve Törenleri
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ANKA Haber Ajansı 3 Mayıs Cumartesi gündemi

10.30- Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Partisinin Genel Merkezi'nde il başkanları toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI /ANKARA)

11.00 - 13.00 - Hayatın kaybeden sanatçı Yavuz Top için önce Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek. Top'un cinazesi, Kartal Cemevi'nde kılınacak cenaze namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00 - Gazetecilik meslek örgütleri, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyala "Adalet'i arıyoruz" başlığıyla Güvenpark'ta açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

11.00 - Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Basın Özgürlüğü Raporu'nu basın toplantısıyla açıklayacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

14.00- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisince düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde vatandaşlara hitap edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / KONYA)

14.00 - Atanamayan öğretmenler, İstanbul Milli Eğitim İl Müdürlüğü önünde açıklama yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

14.00 - 17.00- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi'nin açılış töreni ile TEKNOFEST KKTC ödül törenine katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / LEFKOŞA)

15.00- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Türkçülük Günü" dolayısıyla ATO Congresium'da düzenlenecek programa katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI /ANKARA)

16.00 - 19.00 - Trendyol Süper Lig'in 34. haftasına; Corendon Alanyaspor-Bellona Kayserispor, Çaykur Rizespor-Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir ve Galatasaray-Net Global Sivasspor maçlarıyla devam edilecek.(ANTALYA- RİZE - HATAY - İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA / Güncel
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