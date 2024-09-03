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Gündemdeki Önemli Etkinlikler ve Davalar - 09 Ekim 2023

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ANKA Haber Ajansı 3 Eylül Salı gündemi

09.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV canlı yayınına katılacak.

09.30 - Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasının sanığı ve gizli tanığı Serdar Sertçelik'in yurt dışına kaçırılmasına ilişkin 6'sı emniyet mensubu 11 kişi hakkında açılan davanın ikinci duruşması Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.(ANKARA)

10.00 - TÜİK, ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklayacak.(ANKARA)

11.00- "Artık Yeter! Geçinemiyoruz!" diyen işçilerin yapacağı açıklamaya DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

11.00 - 14.00- Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Savaş Kıratlı toprağa veriliyor. Kıratlı için ilk tören Gazeteciler Cemiyeti'nde yapılacak. Kıratlı, cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.(GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

12.00- Türkiye Ormancılar Derneği yetkilileri, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ormanların "ormanlık alan dışına" çıkarılmasına ilişkin açıklama yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI - İSTANBUL)

12.00- Bağımsız Maden İşçileri Sendikası "Fernas Önüne Yine Geliyoruz" başlığı ile basın açıklaması ve eylem yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İZMİR)

13.00 -  CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi Binici, tüzük değişikliğini görüşmek için toplanacak CHP 20. Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI- ANKARA)

13.00 - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş ve Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, "evlat nöbetinin" 6'ncı yıl dönümü dolayısıyla Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret edip, açıklamalarda bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ - DİYARBAKIR)

14.00- AK Parti MKYK, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Parti Genel Merkezi'nde toplanacak.(ANKARA)

14.00- İzmir'de sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle tutuklanan ve 17 gün sonr serbest bırıkılan Dilruba Kayserilioğlu'nun yargılanacağı davanın ilk duruşması, İzmir 35. Asliye Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. (GÖRÜNTÜLÜ/İZMİR)

18.00 - 19.00 - Emek Partisi ve Sol Parti, İzmir de bulunan ABD savaş gemisini protesto etmek için Alsancak'da açıklama ve limana yürüyüş yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA / Güncel

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