Tarım ve Orman Bakanı TARKİM temel atma törenine katılacak

10.00 - 12.00 - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'nde TARKİM temel atma törenine ve Saruhanlı'da üzüm hasadı programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ / MANİSA)

11.00 - TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu düzenleyeceği basın toplantısı ile gündemdeki son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

17.30 - Saadet Partisi, Gazze'ye destek için "Şehirlere rahmet, zalimlere lanet" eylemi gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ/İZMİR)

18.00 - Türkiye Komünist Partisi gençlik örgütleri, Mesleki Eğitim Merkezlerinde (MESEM) stajyer öğrencilerin iş kazalarında ölümlerinin artması nedeniyle nedeniyle Sakarya Caddesi'nde "Yusuf Tekin istifa" konulu basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ANKARA)

18.00 - Saadet Partisi Ankara İl Başkanlığı, Hamas Lideri Haniye'nin öldürülmesine ilişkin Ulus Atatürk Heykeli önünde "Şehitlere rahmet, zalimlere lanet" başlıklı basın açıklaması yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ/ANKARA)

19.30 - Yaşam hakkı savunucuları Kadıköy İskele'de açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

20.26 - İSTOK "Tüm şehitlerimiz için, Gazze için yürüyoruz" yürüyüş ve eylemi yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/İZMİR)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…