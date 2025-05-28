Anka Haber Ajansı 28 Mayıs Çarşamba Gündemi

09.30 - 10.30 - TBMM'de Yeni Yol Partisi ve İYİ Parti grup toplantıları düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

10.00 - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı ekonomik güven endeksini açıklayacak.(ANKARA)

10.00 - İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerine karşı açılan davayla ilgili duruşma Marmara Cezaevi Duruşma Salonu'nda yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

12.00 - Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Oda ve Borsaları ile iş camiası tarafından yeni çözüm sürecine ilişkin ortak basın açıklaması yapılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / DİYARBAKIR)

13.00 - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

13.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan partisinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek, tutuklu bulunan İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce'nin Filiz Kahveci ile nikahında şahitlik yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

13.00 - Tüm Emeklilerin Sendikası "Bayram ikramiyesi yılda 4 defa asgari ücret düzeyinde ödensin" talebiyle açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

13.00 - Anne Baba Dayanışma Ağı, tutuklu bulunan üniversite öğrencileri için açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

14.00 - Yeniden Refah Partisi Sözcüsü Suat Kılıç, Parti Genel Merkezi'nde MYK toplantısı sonrasında basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

14.00 - İzmir'de hukukçular ve insan hakları savunucuları Aliağa Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde basın açıklaması yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ / İZMİR)

15.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatımoğulları ve Tuncer Bakırhan, AK Parti Grubu'nu ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

19.30 - Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali kapsamında 100. Yıl CKM'de "Benzersiz Kadınlar Benzersiz Hikayelerini Anlatıyor" başlıklı özel buluşma düzenlenecek.(GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

20.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenler Dörtyol Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılış törenine katılacak, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşecek, Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile üçlü görüşmede yer alacak. Erdoğan, 28 Mayıs Bağımsızlık Günü vesilesiyle katılımcılara hitap edecek, ardından düzenlenecek konseri takip edecek ve akşam yemeğine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI - LAÇIN)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…