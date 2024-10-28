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Anka Haber Ajansı 28 Ekim Pazartesi Gündemi

Anka Haber Ajansı 28 Ekim Pazartesi Gündemi
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ANKA Haber Ajansı 28 Ekim Pazartesi gündemi

13.00 - İYİ Parti'den istifa eden eski milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, kurduğu partinin program tanıtımını ATO Congresium'da yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ /   ANKARA)

13.00 - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören yapılacak.(GÖRÜNTÜLÜ-CANLI / İSTANBUL)

13.00/13.30 - İzmir Valiliğince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda tören gerçekleştirilecek,  Hükümet Konağı önünde 'Dokuma Türk Bayrağı Teslim Töreni' yapılacak.(GÖRÜNTÜLÜ / İZMİR)

15.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI / ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA / Güncel

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