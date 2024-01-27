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Anka Haber Ajansı 27 Ocak 2024 Gündemi

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ANKA HABER AJANSI 27 OCAK 2024 GÜNDEMİ

ANKA HABER AJANSI 27 OCAK 2024 GÜNDEMİ

13.00: Emekli Astsubaylar, Ankara Ulus'ta açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ)

13.00: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir Aday Tanıtım Toplantısı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)

13.00: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de ilçe belediye başkanları aday tanıtım törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)

14.00: Yüksek Seçim Kurulu'nda; siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerinin belirlenmesi için kura çekilecek. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)

15.00: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi'nin açılış törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)

16.30: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yapımı tamamlanan Çiğli Tramvayı'nın açılış törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)

19.30: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Atatürk Spor Salonu'nda 5 Yılın Projeleri Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşacak. Toplantıya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)

ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Ankara Hastane Belediye Politika Güncel Haberler

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