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Yemeksepeti kuryeleri çalışma koşullarına dikkat çekmek için basın açıklaması yapacak

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ANKA Haber Ajansı 27 Haziran Perşembe gündemi

09.30 - Yemeksepeti kuryeleri, çalışma koşullarına ilişkin sorunlara dikkati çekmek için konvoyla gidecekleri Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

10.00 - Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı yapılacak. (ANKARA)

10.00- TÜİK, haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi ve 2023 yılı sanayi ürün istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - DEM Parti Diyarbakır İl Başkanlığı, DEDAŞ binası önünde Diyarbakır ve Mardin'deki yangına ilişkin basın açıklaması yapacak. (DİYARBAKIR)

11.00 - Eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış için TBMM'de düzenlenecek cenaze törenine, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / TBMM)

11.00 - Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Diyarbakır'daki tarihi Çeltik Kilisesi'nde başlatılacak restorasyon çalışması nedeniyle düzenlenecek törene katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - DİYARBAKIR)

11.00 - DİSK'e bağlı Nakliyat İş Sendikası asgari ücretin artırılması talebiyle açıklama yapacak.  (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

11.00 - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

11.00 - Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile yaptıkları görüşmeye dair, Mülkiyeliler Birliği'nde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

11.30 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

12.30 - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM'de basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI /TBMM)

14.00 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizi kararını açıklayacak. (ANKARA)

14.00 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.(ANKARA)

16.00 - 18.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis'i resmi törenle karşılayacak. Erdoğan, Karis ile görüşmesinin ardından mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenleyecek ve onuruna resmi yemek verecek. (ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA / Güncel

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