Parti liderleri miting ve halka hitap programlarına katılacak

1- Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aksaray ve Yozgat'ta partisi tarafından düzenlenen mitinglere katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/13.30-16.30)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Edremit, Bigadiç ve Bandırma ilçelerinde halka hitap edecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI / 13.00-15.00-17.00)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Edirne merkez ile ilçeleri Uzunköprü ile Keşan'da esnaf ziyaretleri yapacak, İpsala'da iftar programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ- 14.40 -16.00 – 17.20 – 19.15)

4- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Üsküdar Yavuztürk Mahallesi Halk Buluşması', 'İBB Yurtlarında kalan öğrencilerle iftar' ve Ümraniye Cemil Meriç, Ihlamurkuyu, Tepeüstü ve Adem Yavuz Mahalle Sakinleriyle Buluşma' programlarına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 16: 30-19: 30-21: 30)

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