Anka Haber Ajansı 24 Mart Pazar Gündemi
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Foça, Aliağa, Menemen ve Çiğli ilçelerinde halka hitap edecek, Bayraklı'da iftar programına katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ-CANLI- 11.00- 13.00-14.30-17.30 19.34)
2- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Kiptaş Kırlangıç Evler 1. Etap Anahtar Teslimi'ne, Beylikdüzü Halk Buluşması'na ve 'Hemşehri Dernekleri, Vakıflar ve STK'lar ile Birlik Sofrası İftar Programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 14: 00-16: 30-19: 27)
3- Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul mitinginde konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI / 14.00)
4- Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) İstanbul Kadıköy'de basın açıklaması yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 14: 00)
5- Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul Zeytinburnu'da "Büyük İstanbul Mitingi'nde" konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 15: 00)
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