Anka Haber Ajansı 24 Ekim Perşembe Gündemi
ANKA Haber Ajansı 24 Ekim Perşembe gündemi
10.00 - Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. (ANKARA)
10.00- TÜİK, 2024 yılı çocuklarda bilişim teknolojileri kullanma araştırmasını yayınlayacak.(ANKARA)
10.00- CHP MYK, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında, Parti Genel Merkezinde toplanacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)
15.00 - DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)
12.30- Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Sadi Konuk Hastanesi önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)
14.00- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.(ANKARA)
12.30- SES İzmir 1 ve 2 Nolu Şubeleri, "Sağlıkta Ticaret Ölüm Demektir" başlıklı basın açıklaması yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)
14.00 - 14.30 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.(ANKARA)
TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısının ardından gelişmeler takip ediliyor. (ANKARA)
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde düzenlenen BRICS Zirvesi'nde, Genişletilmiş BRICS Oturumu'na katılacak.(KAZAN)
19.45 - 22.00- RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Slovenya'nın Celje takımıyla deplasmanda karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe, İngiltere'nin Manchester United ekibini ağırlarken, Beaşiktaş Fransa'nın Olimpik Lyon takımına konuk olacak.(CELJE - İSTANBUL - LYON)
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…