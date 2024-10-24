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Anka Haber Ajansı 24 Ekim Perşembe Gündemi

Anka Haber Ajansı 24 Ekim Perşembe Gündemi
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ANKA Haber Ajansı 24 Ekim Perşembe gündemi

10.00 - Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. (ANKARA)

10.00- TÜİK, 2024 yılı çocuklarda bilişim teknolojileri kullanma araştırmasını yayınlayacak.(ANKARA)

10.00- CHP MYK,  Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında, Parti Genel Merkezinde toplanacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

15.00 - DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

12.30- Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Sadi Konuk Hastanesi önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

14.00- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.(ANKARA)

12.30- SES İzmir 1 ve 2 Nolu Şubeleri, "Sağlıkta Ticaret Ölüm Demektir" başlıklı basın açıklaması yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

14.00 - 14.30 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.(ANKARA)

TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısının ardından gelişmeler takip ediliyor. (ANKARA)

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde düzenlenen BRICS Zirvesi'nde, Genişletilmiş BRICS Oturumu'na katılacak.(KAZAN)

19.45 - 22.00- RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Slovenya'nın Celje takımıyla deplasmanda karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe, İngiltere'nin Manchester United ekibini ağırlarken, Beaşiktaş Fransa'nın Olimpik Lyon takımına konuk olacak.(CELJE - İSTANBUL - LYON)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA / Güncel
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