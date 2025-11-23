Anka Haber Ajansı 23 Kasım Pazar Gündemi
10.00 - Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, 1. Emekliler Kurultayı'nın açılışında konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)
12.00 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Trabzon İl Kongresi'ne katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / TRABZON)
13.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Demokrasi, Barış ve Bölgemizin Geleceği" isimli panelde konuşacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / HATAY)
13.00 - 14.00 - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun davasının TRT'den canlı yayınlanması talebiyle, CHP İzmir Gençlik Kolları Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde, CHP Ankara Gençlik Kolları TRT Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR/ ANKARA)
13.30 - Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, sendika genel kuruluna katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)
15.00 - Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Kadıköy'de ve Ankara Kolej'de açıklama yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL/ ANKARA)
16.00 - TİP'li Kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında TİP İzmir İl Örgütü binasında basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki oturumlar ile Dönem Başkanlığı Devir Teslim Töreni'ne katılacak. (JOHANNESBURG)
14.30 - 17.00 - 20.00 - Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında, Göztepe-Kocaelispor, Beşiktaş-Samsunspor, Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor-Fenerbahçe karşılaşmaları oynanacak. (İZMİR - İSTANBUL - ANTALYA - RİZE)
