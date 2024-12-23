Anka Haber Ajansı 23 Aralık Pazartesi Gündemi
ANKA Haber Ajansı 23 Aralık Pazartesi gündemi
10.00 - TÜİK, ekim ayına ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksini açıklayacak. (ANKARA)
10.00 - CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Hatay İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / HATAY)
10.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki'nin anısına düzenlenecek anma törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İZMİR)
11.00- Muğla'da ambulans helikopterin hastane binasına çarparak düşmesi sonucu yaşamını yitiren 4 kişiden pilot Tamer Gönül, doktor Cengiz Çoşkun ve acil tıp teknisyeni Selçuk Saykal için Antalya'da cenaze töreni düzenlenecek.(GÖRÜNTÜLÜ - ANTALYA)
12.00 - Mülakat mağduru öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)
12.00- Turgutreis Sahil Güvenlik Liman Projesi ile ilgili "Turgutreis'e Dokunma" başlığıyla basın açıklaması yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI / MUĞLA)
14.00 - CHP heyeti, Esenyurt'ta Demokrasi Nöbeti'ne devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)
15.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)
20.00 - Trendyol Süper Lig'in 17. haftası; Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor ve RAMS Başakşehir-Kasımpaşa maçlarıyla tamamlanacak.(MERSİN - İSTANBUL)
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…