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Anka Haber Ajansı 21 Aralık Cumartesi Gündemi

Anka Haber Ajansı 21 Aralık Cumartesi Gündemi
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ANKA Haber Ajansı 21 Aralık Cumartesi gündemi

11.00 - Türk Veteriner Hekimleri Birliği 51'inci Dönem Oda Başkanları toplantısında, 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklikler çerçevesinde son günlerde yaşananlar ele alınacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

12.00 - 13.00 - 15.30- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı ile Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'na katılacak, USFP Birinci Sekreteri Driss Lachgar ile görüşecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / RABAT)

12.30 - Yarbay Ali Tatar vefatının 15. yılında Karşıyaka Mezarlığı'ndaki kabri başında anılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

12.30 - Trafikte yaşanan tartışma sonrası polis tarafından vurularak öldürülen ünlü mimar Turgut Toydemir son yolculuğuna uğurlanacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

13.00 - Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin için Şişhane Meydanı'nda açıklama yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

13.30- 16.00- AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Muğla Olağan İl Kongresi'ne ve STK Temsilcileriyle Buluşma programına katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / MUĞLA)

14.00 - CHP heyeti,  Esenyurt'ta Demokrasi Nöbeti'ne devam edecek. Nöbette CHP İstanbul il Başkanı Özgür Çelik açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

16.00- 19.00- Trendyol Süper Lig'in 17. haftasına; Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor ve Beşiktaş-Corendon Alanyaspor maçlarıyla devam edilecek.(SİVAS- İSTANBUL)

17.00- Sol Parti İzmir Örgütü Karşıyaka İZBAN durağında "Geçinemiyoruz, asgari değil insanca yaşayacak ücret istiyoruz" başlıklı basın açıklaması yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

- Suriye'deki gelişmeler takip ediliyor.(ANKARA)

A NKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA / Güncel
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