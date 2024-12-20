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Anka Haber Ajansı 20 Aralık Cuma Gündemi

Anka Haber Ajansı 20 Aralık Cuma Gündemi
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ANKA Haber Ajansı 20 Aralık Cuma gündemi

10.00 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - TÜİK, kasım ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistikleri ile yurt dışı üretici fiyat endeksi ve aralık ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini yayımlayacak.(ANKARA)

12.30 - DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, TBMM Çankaya Kapısı önünde 2025 yılı bütçesine ilişkin basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI /ANKARA)

12.30- İzmir Sağlık Platformu bileşenleri ebe ve hemşirelerin hakları için İzmir İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

14.00- TBMM Genel Kurulunda, 2025 yılı bütçesi üzerindeki son konuşmalar yapılacak, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi oylanacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - 15.00- İsias Otel Davası karar duruşması öncesi Turist Rehberleri Odaları Birliği (TUREB) ve Ankara Rehberler Odası ile İstanbul Barosu açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA / İSTANBUL)

14.00 - CHP heyetinin Esenyurt'taki Demokrasi Nöbeti devam ediyor.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

15.00 - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüşecek. (ANKARA)

16.00 - AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Mardin 8. Olağan İl Kongresine katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - MARDİN)

16.30- Uçuş eğitimlerini başarı ile tamamlayarak mezun olan üçü Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, biri Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu toplam 64 pilotun bröve ve diploma töreni Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek.(GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

20.00- Trendyol Süper Lig'in 17. haftası, ikas Eyüpspor-Fenerbahçe maçıyla başlayacak.(İSTANBUL)

Suriye'deki gelişmeler takip ediliyor.(ANKARA)

A NKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA / Güncel
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