Anka Haber Ajansı 2 Şubat Pazartesi Gündemi

09.30 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na başkanlık edecek. (ANKARA)

10.00 - Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti, Birliğin kuruluşunun 70'inci yıl dönümü nedeniyle basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

11.00 - 12.00 - 13.00 - 14.30 - 14.45 - 16.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Osmaniye İl Başkanlığını ziyaret edecek, halkla buluşacak, Deprem Şehitleri Mezarlığı'nda ve Karaçay geçici konteyner kentte ziyaretlerde bulunacak. Özel, daha sonra Gaziantep'teki Nurdağı İlçe Başkanlığı Konteyneri'ne geçecek, esnaf ve konteyner kentte yaşayan ailelerle bir araya gelecek, depremde hayatını kaybedenler için okutulacak mevlid programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / OSMANİYE - GAZİANTEP)

11.00 - DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meclis'te basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Köşerbayev, Türkiye-Kazakistan Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısına başkanlık edecek.(ANKARA)

20.00 - Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. (KOCAELİ)

