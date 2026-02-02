Haberler

Anka Haber Ajansı 2 Şubat Pazartesi Gündemi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ANKA Haber Ajansı 2 Şubat Pazartesi gündemi

09.30 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na başkanlık edecek. (ANKARA)

10.00 - Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti, Birliğin kuruluşunun 70'inci yıl dönümü nedeniyle basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

11.00 - 12.00 - 13.00 - 14.30 - 14.45 - 16.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Osmaniye İl Başkanlığını ziyaret edecek, halkla buluşacak, Deprem Şehitleri Mezarlığı'nda ve Karaçay geçici konteyner kentte ziyaretlerde bulunacak. Özel, daha sonra Gaziantep'teki Nurdağı İlçe Başkanlığı Konteyneri'ne geçecek, esnaf ve konteyner kentte yaşayan ailelerle bir araya gelecek, depremde hayatını kaybedenler için okutulacak mevlid programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / OSMANİYE - GAZİANTEP)

11.00 - DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meclis'te basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Köşerbayev, Türkiye-Kazakistan Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısına başkanlık edecek.(ANKARA)

20.00 - Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. (KOCAELİ)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA / Güncel
Terör örgütünden Şam yönetimine skandal liste! Türkiye'ye açık açık meydan okudular

Terör örgütünden Şara'ya skandal liste! Türkiye'ye meydan okudular
Epstein dosyasında yeni perde; Bill Gates ile pandemi yazışmaları ortaya çıktı

Covid'den 3 yıl önce 'pandemi simülasyonu' hazırlamışlar
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi hakkında karar
Epstein dosyasından Putin çıktı! Veliahtını dahi belirlemişler

Epstein dosyasından Putin de çıktı! Veliahtını dahi belirlemişler
Gülben Ergen'den Epstein çağrısı: Dosyadaki Türkler açıklansın

Gülben Ergen'den dünyaya çok konuşulacak Epstein çağrısı
Epstein dosyasında yeni perde; Bill Gates ile pandemi yazışmaları ortaya çıktı

Covid'den 3 yıl önce 'pandemi simülasyonu' hazırlamışlar
Biri 44 diğeri 23 yaşında! Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Biri 44, diğeri 23 yaşında! Sokak ortasında cansız bedenleri bulundu
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı

Fena köşeye sıkıştı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı