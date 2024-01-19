Anka Haber Ajansı 19 Ocak 2024 Gündemi

ANKA HABER AJANSI 19 OCAK 2024 GÜNDEMİ

09.30: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Sincan'da Şehit Ahmet Gözütok İlkokulu'nda, karne dağıtım törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)

10.30: KESK 11. Olağan Genel Kurulu, Ankara'da Türkiye Barolar Birliği Kongre ve Kültür Merkezi'nde toplanacak. Kongreye; CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)

11.00: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek Emekliler Buluşması programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)

12.30: Mülkiyeliler Birliği ve Eğitim Sen Ankara Üniversiteler Şubesi ; Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi'nde Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde yaşananlarla ilgili açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ)

13.00: CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, düzenlenecek Kentsel Dönüşüm Paneli'nin açılış konuşmasını yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)

14.00: Eğitim Sen Ankara Şubeleri, Milli Eğitim Bakanlığı önünde; 2023-2024 eğitim-öğretim yılının ilk yarı karnesini açıklayacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)

15.00: Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, katledilişinin 17'nci yılında, vurulduğu İstanbul Şişli'deki Sebat Apartmanı önünde anılacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)

15.00: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Samsun İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)

15.00: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalova Sefine Tersanesi'nde Mavi Vatana Güç: Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)

17.00: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Yalova Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)

17.00: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Samsun Teşkilat Buluşması programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)

18.30: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Samsun Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)

ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler…