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Anka Haber Ajansı 18 Ocak 2024 Gündemi

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ANKA HABER AJANSI 18 OCAK 2024 GÜNDEMİ

ANKA HABER AJANSI 18 OCAK 2024 GÜNDEMİ

10.00: Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ)

11.00: CHP Grubu, basına kapalı olarak toplanacak.

11.00: TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, çalışma hayatı ile ilgili İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek. (GÖRÜNTÜLÜ)

11.00: ANKA Haber Ajansı Yazı İşleri Müdürü Mansur Çelik'in yazdığı haberle Akın Gürlek'i hedef gösterdiği gerekçesiyle yargılandığı davaya Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

12.00: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Vira Kavşağı açılışına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)

14.00: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Sivas İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)

14.00: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Aday Tanıtım Toplantısı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)

16.00: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partinin Sivas Teşkilat Buluşması programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)

18.30: Türk Harb-İş Sendikası, askeri fabrika ve tersane işçilerinin düşük ücretlerini, İstanbul Kartal Meydanıve İzmir Karşıyaka'daprotesto edecek. (GÖRÜNTÜLÜ)

19.30: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un İstihdamına Katkı Ödülleri Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)

ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA / Güncel

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Cumhuriyet Halk Partisi Milli Savunma Bakanlığı İYİ Parti Savunma Hukuk Politika Güncel Haberler

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