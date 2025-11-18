Doğan Pehlevan Hakim Karşısında

09.30 – Haftalık karikatür ve mizah dergisi LeMan'da yayımlanan bir karikatür nedeniyle tutuklu yargılanırken geçen hafta tahliyesi kararlaştırılan çizer Doğan Pehlevan, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla ilk kez hakim karşısına çıkacak. Bu dosya kapsamında tutuklu bulunan Pehlevan'ın duruşması İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. (İSTANBUL)

10.00 - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yargısal Süreçlerde Çocuklar için Koruyucu ve Onarıcı Yaklaşımlar Projesi" açılış törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Dışişleri Bakanlığı 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi görüşmelerine katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

10.00 - TÜİK, ekim ayı motorlu kara taşıtları ile yılın üçüncü çeyreğine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

10.45 - 12.45 - 13.30 - TBMM'de MHP, DEM Parti ve CHP grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

12.30- Türkiye Gemi Geri Dönüşüm İzleme Koordinasyonu, "Aliağa'daki gemi geri dönüşüm tesislerinin AB sertifikalarını derhal iptal edin" başlıklı basın açıklaması gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

12.55 - Hırvatistan'da düşen yangın söndürme uçağında şehit olan pilot Hasan Bahar Avcılar Merkez Ulu Camiinde kılınacak namazın ardından Edirnekapı Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlanacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

14.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "HAK-İŞ Konfederasyonu 50. Kuruluş Yıl Dönümü Programı"na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

15.00 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın sunum yapacak.(ANKARA)

15.00 - TBMM Genel Kurulu'nda Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

22.45 - A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İspanya ile karşılaşacak. (SEVILLA)

