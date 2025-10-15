Anka Haber Ajansı 15 Ekim Çarşamba Gündemi

09.30 - 10.30 - TBMM'de Yeni Yol ve İYİ Parti grup toplantıları yapılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

10.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP Genel Merkezi'nde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

10.00 - CHP'nin 39. Olağan Malatya İl Kongresi, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / MALATYA)

10.00 - Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı ücretli çalışan istatistikleri ile hizmet ve inşaat üretim endekslerini yayımlayacak.(ANKARA)

11.00 - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran gündeme ilişkin açıklama yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ -CANLI/ İSTANBUL)

11.00 – CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı ve Aydın milletvekilleri, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak.(GÖRÜNTÜLÜ/İZMİR)

12.30 - Türkiye Kamu-Sen, memurlara ve emeklilere ek zam ve refah payı verilmesi talebiyle Meclis Çankaya Kapısı önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

14.00 -15.30 - 16.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenecek 110. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'ne katılacak, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashatile'yi kabul edecek, ardından Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

14.00 - Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

19.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sarıyer'de "Milli İradeye Saygı" mitinginde konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ -CANLI/ İSTANBUL)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Portekiz Devlet ve Dışişleri Bakanı Paulo Rangel ile bir araya gelecek.(ANKARA)

