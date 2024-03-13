Anka Haber Ajansı 13 Mart Çarşamba Gündemi

1- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Bakanlık'ta basın bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ / 10.00)

2- KESK'in yeni yönetimi, Ankara'da basınla tanışma toplantısı düzenleyecek.(GÖRÜNTÜLÜ/ 10.30)

3- İstanbul Başakşehir'de Eros adlı kediyi işkence ile öldüren İbrahim Keloğlan'ın davası Küçükçekmece Adalet Sarayı'nda görülecek.(10.30)

4- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Ulaşılabilir İstanbul' Proje Tanıtım Toplantısı, Bayrampaşa Şehit Kamil Balkan Camii ve Meydan Açılışı ile Bayrampaşa Günışığı Konutları Tapu Dağıtımı Töreni ve Bayrampaşa İstanbul Vakfı İyilik İstasyonu Açılışı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 11: 00-13: 00-17: 00)

5- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Ödemiş, Tire, Bayındır, Menderes, Torbalı ilçelerinde halk buluşmaları yapacak ve Torbalı iftar programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / 11.30 - 13.00 - 14.30 - 16.30 - 18.00 - 19.23)

6- Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Şırnak ve Mardin mitinglerinde konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI /13.00 - 15.30)

7- Ankara Tabip Odası, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde "14 Mart'ta Acil Taleplerimiz" başlıklı açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/12.30)

8- İstanbul Yeşilyurt'ta devrilen TIR'ın altında kalan otomobilde can veren Ertekin ailesi Eyüpsultan Cami'inde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra son yolculuğuna uğurlanacak. Törene Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun da katılması bekleniyor. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 13: 00)

9- ABB Başkanı Mansur Yavaş, Yapracık Aile Yaşam Merkezi açılışına katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 15: 00)

10- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener; Niğde ve Aksaray'da esnaf ziyaretleri yapacak. Aksaray'da iftar programına katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ- 13.30 - 17.00)

11- Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na girişinin 125'nci yıl dönümü için Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nda tören düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ / 17.30)

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