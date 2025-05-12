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Anka Haber Ajansı 12 Mayıs Pazartesi Gündemi

Anka Haber Ajansı 12 Mayıs Pazartesi Gündemi
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ANKA Haber Ajansı 12 Mayıs Pazartesi gündemi

10.00 - Gazeteci Uğur Mumcu suikastının da aralarında olduğu 22 faili meçhul cinayeti kapsayan Umut Davası duruşması 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacak. (ANKARA)

11.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TRT World Forum etkinliğindeki konuşması sırasında eylem yapan 9 kişinin yargılandığı davanın ikinci duruşması İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. (İSTANBUL)

11.30 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

12.15 - "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanan avukat Burak Saldıroğlu için İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri, avukatlar Çağlayan'da, İstanbul Adliyesi önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

13.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin çevrimiçi gerçekleştirilecek Merkez Yönetim Kurulu Toplantısına başkanlık edecek.

13.30 - Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.(GÖRÜNTÜLÜ / ANKARA)

14.00 - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Anahtar Parti Genel Merkezi'nde Yavuz Ağıralioğlu ile bir araya gelecek ve görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

14.30 - 16.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın 157. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katılacak, Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

18.00 - Kadınlar, Kütahya'da istismara uğradıktan sonra öldürülen ve kuyuya atılan Nagihan Uyğur için Süreyya Operası önünde yürüyüş yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

19.00 - İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, Levent'ten Erol Eğrek'in linç edilircesine dövüldüğü yere yürüyüş gerçekleştirecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

20.00 - Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor karşılaşması oynanacak. (KAYSERİ)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları Toplantısı yapılacak. (ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA / Güncel
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