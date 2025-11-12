Anka Haber Ajansı 12 Kasım Çarşamba Gündemi

09.30 - 10.30 - TBMM'de Yeni Yol ve İYİ Parti grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

10.00 - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi görüşmelerine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

10.00 - TÜİK, eylül ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak. (ANKARA)

10.30 - 19.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve tutuklu başkanlarını ziyaret edecek. Özel, partisinin Sultanbeyli'de düzenleyeceği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

10.30 - CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

11.30 - Emekli Albay Orkun Özeller'in sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek hakkında açılan davanın ilk duruşması İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. Duruşmayı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da takip edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

14.00 - TBMM Genel Kurulu'nda Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

14.00 - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile görüşecek. (ANKARA)

Türkiye'ye ait C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesinin ardından gelişmeler takip ediliyor.(ANKARA)

