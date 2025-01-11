Anka Haber Ajansı 11 Ocak Cumartesi Gündemi

10.30 - 15.15 - 16.15 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Yerel Yönetimler Buluşması"na katılacak, Kocaeli Ticaret ve Sanayi Odası ile Kocaeli Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliğini ziyaret edecek.(GÖRÜNTÜLÜ- CANLI /KOCAELİ)

11. 00- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, emekli askerlerin İzmir Konak'ta yapacağı "Teğmenime Dokunma" başlıklı basın açıklamasına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

11.00- DİSK Emekli Sen İzmir Şubeleri, emekli maaş yapacakları basın açımlamasıyla protesto edecek.(GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

13.00 - 15.00 - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Diyarbakır ve Şanlıurfa 8. Olağan kongrelerine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / DİYARBAKIR - ŞANLIURFA)

13.00 - DEM Parti İmralı Heyeti, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nde ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / EDİRNE)

13.00 - DİSK Emekli-Sen üyeleri, Mecidiyeköy Meydanı'nda açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ -CANLI / İSTANBUL)

15.00 - CHP heyeti, Esenyurt'ta Demokrasi Nöbeti'ne devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

16.00 - 13.30- 19.00 - Trendyol Süper Lig'in 19. haftası; Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor, Bellona Kayserispor-Reeder Samsunspor ve Beşiktaş-Sipay Bodrum FK maçlarıyla başlayacak.(KAYSERİ- MERSİN- İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…