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Anka Haber Ajansı 10 Mayıs Cumartesi Gündemi

Anka Haber Ajansı 10 Mayıs Cumartesi Gündemi
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ANKA Haber Ajansı 10 Mayıs Cumartesi gündemi

11.00 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Fenerbahçe Khalkedon'da şehit aileleri ile bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

11.00 - Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, basın açıklaması yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

12.00- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kent Meydanı'nda düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde vatandaşlara hitap edecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI - VAN)

14.00 - Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Ali Şehirlioğlu, partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı açılışına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / DİYARBAKIR)

14.00 - Spor İstanbul, İBB GSM ve İBB ÖZGEM ile birlikte İBB Pendik Çamlık Spor Tesisi'nde Dünya Engelliler Haftası etkinliği yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

14.00- " Denizin Sesi, Adımların Ritmi: Çeşme'de Koş" sloganıyla gerçekleşecek Salomon Çeşme Maratonu öncesi basın toplantısı yapılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

15.00- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı"na katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI /İSTANBUL)

16.00- 19.00 - Trendyol Süper Lig'in 35. haftasına; TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor, ikas Eyüpspor-Kasımpaşa ve Trabzonspor-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek. (KONYA - İSTANBUL - TRABZON)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA / Güncel
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