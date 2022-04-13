ANKA-B İHA'ların "serseri mayın tespit" denemeleri başarıyla tamamlandı - Haberler

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ANKA-B İHA'ların "serseri mayın tespit" denemeleri başarıyla tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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ANKA-B İHA'ların 'serseri mayın tespit' denemeleri başarıyla tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, ANKA-B İHA'ların SARPER ve MİLSAR radar sistemlerini kullanarak gerçekleştirdiği serseri mayın tespit denemelerinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, ANKA-B İHA'ların SARPER ve MİLSAR radar sistemlerini kullanarak gerçekleştirdiği serseri mayın tespit denemelerinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimiz, sürüklenen mayınların tespiti için ANKA-B İHA'lar üzerinde ASELSAN'ın SARPER ve METEKSAN'ın MİLSAR radar sistemlerini kullanarak Aksaz Körfezi'nde gerçekleştirdiği 'serseri mayın tespit' denemelerini başarıyla tamamladı" denildi.

(Oğuzhan Halil Özbek/İHA)

ANKA-B İHA'ların serseri mayın tespit denemeleri başarıyla tamamlandı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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