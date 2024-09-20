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ANKA 3 İnsansız Savaş Uçağı İlk Atış Testini Başarıyla Tamamladı

ANKA 3 İnsansız Savaş Uçağı İlk Atış Testini Başarıyla Tamamladı
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TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA 3, AF500 elektro optik kamera ile ilk atış testini gerçekleştirdi. Roketsan'ın Teber-82 güdüm kitiyle hedefi başarıyla vurdu.

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı ANKA 3, ilk atış testini başarıyla tamamladı.

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre; Aselsan tarafından geliştirilen 'AF500 elektro optik kamera' takılı ANKA 3, ilk atış testini gerçekleştirdi. ANKA 3, Roketsan tarafından geliştirilen 'Teber-82' güdüm kiti kullanarak gerçekleştirdiği testi başarıyla tamamladı. Açıklamada, "12'nci sortide hedefi 12'den vurdu. Göğün kahramanı ANKA 3, ilk atışını zaferle taçlandırdı. Türk savunma sanayiinin gururu olan milli mühendislik harikası insansız savaş uçağımız ANKA 3, ilk atış testini başarıyla tamamladı. ANKA 3'ün testlerde gösterdiği üstün performans, ülkemizin operasyonel yetenekleri ve savunma kapasitesine gelecekte büyük katkı sunacağının göstergesidir. Türkiye Yüzyılı'nda hızla gelişen savunma sanayiimize gece gündüz demeden hizmet etmeye devam edeceğiz" denildi.

TUSAŞ, atış testinin videosunu da paylaştı. Görüntüde ANKA 3'ün havalanması ve hedefi başarıyla vurması yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Havacılık Teknoloji Roketsan Güncel TUSAŞ Uzay

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