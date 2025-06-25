ANKA-3 İHA, Tatbikat Sırasında Boş Arazide Acil İniş Yaptı

ANKA-3 İHA, Tatbikat Sırasında Boş Arazide Acil İniş Yaptı
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Konya'da gerçekleştirilen Uluslararası Anadolu Kartalı-2025 Eğitim tatbikatı sırasında ANKA-3 tipi İnsansız Hava Aracı, kontrollü bir şekilde boş bir araziye acil iniş yaptı. Bölgeye güvenlik önlemleri alındı ve teknik inceleme başlatıldı.

KONYA'da gerçekleştirilen Uluslararası Anadolu Kartalı-2025 Eğitim tatbikatı sırasında ANKA-3 tipi İnsansız Hava Aracı (İHA) kontrollü olarak boş bir araziye acil iniş yaptı.

3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleşen Uluslararası Anadolu Kartalı-2025 Eğitimi tatbikatı kapsamında uçuş yapan, ANKA-3 tipi İnsansız Hava Aracı (İHA), saat 19.00 sıralarında üssün yakınındaki Bosna Hersek Mahallesi'ndeki boş araziye kontrollü olarak acil iniş gerçekleştirdi. İHA'nın iniş yapmasının ardından bölgeye çok sayıda polis ve asker sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Konya Valiliği'nin ANKA-3 tipi İHA'nın acil iniş yapmasıyla yaptığı açıklamada, "25.06.2025 tarihinde, Uluslararası Anadolu Kartalı 2025 Tatbikatı esnasında ANKA-3 tipi İnsansız Hava Aracı (İHA), Selçuklu ilçemiz sınırlarında boş bir araziye kontrollü acil iniş yapmıştır. Tüm ilgili birimlerimizce gerekli önlemler alınmış olup, teknik inceleme devam etmektedir." denildi.

23 Haziran'da başlayan Uluslararası Anadolu Kartalı-2025 Eğitimi; ABD, Azerbaycan, Katar, Macaristan, Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün ve NATO AWACS ile Türkiye Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının fiili; Bulgaristan, Brezilya, Malezya, Mali ve Nijerya'nın ise gözlemci statüsünde katılımıyla gerçekleştiriliyor. Tatbikatta gerçeğe yakın savaş senaryolarıyla icra edilen eğitimde; katılımcıların bilgi, beceri ve tecrübelerini paylaşmaları ile birleşik harekata yönelik eğitim seviyelerinin artırılması hedefleniyor. Tatbikat 4 Temmuz günü sona erecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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