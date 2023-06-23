Manavgat ilçesinde anızdan başlayan yangın, kısa sürede müdahale edilmesine rağmen 2 dönüm kızıl çam ormanının yanmasına neden oldu. Yangının başladığı tarlada bulunan saman balyaları Jandarma ve vatandaşların çabasına rağmen tamamen yanarak kül oldu.

Anızdan başlayan yangın ormana sıçradı, 2 dönüm kızılçam ormanı yandı

ANTALYA - Manavgat ilçesinde anızdan başlayan yangın, kısa sürede müdahale edilmesine rağmen 2 dönüm kızıl çam ormanının yanmasına neden oldu.

Yangının başladığı tarlada bulunan saman balyaları Jandarma ve vatandaşların çabasına rağmen tamamen yanarak kül oldu. Yangına Orman İşletmesine ait 2 helikopter, 5 arazöz, 2 tanker, 3 ilk müdahale aracı, Antalya Büyükşehir Belediyesinden 3 itfaiye ve Manavgat Belediyesi'nden su tankerleri ve iş makineleri müdahalede bulundu.

Manavgat Karacalar Mahallesi Guzbeleni mevkiinde Hüseyin Deveci isimli vatandaşa ait tarladan başlayan ve anızla birlikte saman balyalarının yandığı yangına ilk müdahale çevredeki vatandaşlar ve olay yerine ulaşan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol ekiplerince ağaç dallarıyla yapıldı.

Yangının büyümesi üzerine Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne ait 5 arazöz, 2 tanker, 3 ilk müdahale aracı ve Manavgat'ta konuşlanan 2 helikopter ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyeleri, Manavgat Belediyesi su tankerleri ve iş makineleri müdahale etti. Yangın, tarladaki anızdan ormanlık alana sıçrarken, yapılan müdahale sonucunda kısa sürede kontrol altına alındı, 2 dönüm orman alanının zarar gördüğü bildirildi.

Hüseyin Deveci'ye ait tarlada bulunan saman balyaları ve yanındaki tarlada biçilmeyi bekleyen ekinin bir bölümü yandı. Hayvanlarının yiyeceğinin yandığını belirten Hüseyin Deveci, yangının ardından tarlada kalan tek saman balyasını göstererek "Ne yapacağımı bilmiyorum. Yetkililerden yardım bekliyorum" dedi.