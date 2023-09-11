Anız yangını dumanın kapladığı TEM'de zincirleme kaza: 2 ölü, 35 yaralı

1)ANIZ YANGINI DUMANIN KAPLADIĞI TEM'DE ZİRCİRLEME KAZA

EDİRNE'de tarlada yakılan anız ateşinden çıkan dumanın kapladığı TEM otoyolunda, 12 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

Tarlada yakılan anız ateşinden çıkan duman görüş mesafesini düşürünce, saat 14.30 sıralarında TEM otoyolunun Edirne'nin Köseömer mevkisinde kaza meydana geldi. 12 aracın karıştığı zincirleme kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ekip, gönderildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. TEM otoyolu Edirne-Babaeski arası trafiğe kapatırken, araçlar D-100 kara yoluna yönlendirildi.

VALİ SEZER: 1 ÖLÜ, 36 YARALI VAR

Kaza yerinde incelemelerde bulunan Edirne Valisi Yunus Sezer, gazetecilere açıklamada bulundu. Öğleden sonra 12 aracın karıştığı bir trafik kazası olduğunu belirten Sezer, "Her iki şeritte de aynı anda trafik kazası oluyor. Zannediyorum Edirne istikametindeki şeridin yanında bir tarla yangını var. Oradan dolayı, ya da dikkatsizlikten, onun da etkisi olmuş olabilir, bunların hepsi inceleme sonucunda ortaya çıkacak. Karşı şeritte de seyir halindeyken olmuş olabilir diye arkadaşların yorumu var. 12 tane araç karışmış durumda. Maalesef bir tane hayatını kaybeden vatandaşımız var, Allah rahmet eylesin. Yine 36 tane de hafif yaralı olan ve bir şekilde kazadan etkilenenler var. Bir kazazedemizin durumu ağır gözüküyor, arkadaşlar müdahale ettiler, inşallah hayati bir tehlikesi kalmaz ve o da bir an önce sağlığına kavuşur diye ümit ediyoruz. Geçmiş olsun diyoruz. Arkadaşlarımız, hem emniyet, hem jandarma, hem sağlık birimlerimiz hepsi buradalar. Gerekli tedbirleri almış durumdalar. Şu anda da birazdan yolun açılması ilgili olarak da çalışmalara başlanacak. Yaralıların tamamı hastanelere sevk edilmiş durumda.

'GÖZ GÖZÜ GÖRMEYECEK ŞEKİLDEYDİ'

Gaziosmanpaşa'dan gelip Edirne'ye gelen sürücü Serkan Güngörmez, "Yangının hafif olduğunu düşünerek bu bölgeye geldik ve ateşin içerisine girdik. Büyük bir TIR vardı, bize çarpmadı ama geldi araçlara çarptı. Biz kıl payı kurtardık. Duman gerçekten göz gözü görmeyecek şekildeydi" dedi.

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Edirne'de tarlada yanan anız dumanının kapladığı TEM oyolunda zincirleme 12 aracın karıştığı kazada ölü sayısı 2'ye çıktı. Edirne İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, Kırklareli'nin Babaeski ilçesi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve durumu ağır 1 yaralının da hayatını kaybettiğini, kaza ölü sayısının 2'ye yükseldiğini söyledi. Kazada yaralanan 35 kişinin tedavileri Edirne ve çevre ilçelerdeki hastanelerde sürüyor.

Kaza nedeniyle çift yönlü kapatılan Edrirne-İstanbul TEM otoyolunda araçların kaldırılıp, yolun açılması için çalışmalar sürüyor. Kaza nedeniyle diğer araçlar, Edirne ve Babaeski'den D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.