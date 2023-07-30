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Anız yangını büyümeden kontrol altına alındı

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Çorum'da gece saatlerinde başlayan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın, Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 56. Sokak üzerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan boş arazide bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Çorum Belediyesi itfaiye ekibi ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Anız yangını büyümeden kontrol altına alındı

ÇORUM - Çorum'da gece saatlerinde başlayan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 56. Sokak üzerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan boş arazide bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Çorum Belediyesi itfaiye ekibi ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eray Uzun - Güncel

Bahçelievler Mahallesi İtfaiye Çorum Güncel Haberler

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