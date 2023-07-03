Edirne'de anız yangınının buğday tarlasına sıçramasıyla büyüyen alevler, buğday tarlasını ve araziyi küle çevirdi. Edirne-Kırklareli yolu üzerinde bulunan arazide yangın çıktı ve kısa sürede büyüdü. İtfaiye, polis ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü ve buğday ekili 20 dekarlık alan itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

- Anız yangını buğday tarlasına sıçradı çiftçinin emeği küle döndü

EDİRNE - Edirne'de anız yangınının buğday tarlasına sıçramasıyla büyüyen alevler, buğday tarlasını ve araziyi küle çevirdi.

Edirne- Kırklareli yolu üzerinde bulunan arazide henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, arazinin yanında bulunan buğday tarlasına sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ve jandarma ekipleri de duman sebebiyle görüş mesafesinin azaldığı Edirne-Kırklareli yolunu trafiğe kapattı. Yangın itfaiye ekiplerinin uzan uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürülürdü. Buğday ekil 20 dekar lan ise itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle son anda kurtarıldı.