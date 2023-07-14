Anız Yakımı Tarım Topraklarını Verimsizleştiriyor

Hububat hasadı sonrası tarlalardaki anızların yakılması, toprağın çoraklaşmasına ve verimsizleşmesine neden oluyor. Konya Ovası'nda hububat hasadının başlamasıyla birlikte çiftçilere anız yakımı konusunda uyarılar yapıldı. Anız yakmanın topraktaki faydalı bakteri ve böcekleri yok ettiği, bu da toprakların çoraklaşmasına yol açtığı belirtildi. Çiftçilere, anızları balya yapmaları ve toprağa gömmeleri tavsiye edildi.

Anız yakımı toprağın çoraklaşması ve verimsizleştirmesinde büyük rol oynuyor

Hububat hasadı sonrası tarlasındaki anızları yakan çiftçilere dekar başı idari ceza uygulanacak

KONYA - Tahıl ambarı Konya Ovasında hububat ürünlerinde hasatların başladığı şu günlerde uzmanlar, anız yakımının ilerleyen dönemlerde toprağın çoraklaşması ve verimsizleştirmesinde büyük rol oynadığını belirterek uyarılarda bulundu.

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovasında hububat hasadı başladı. 38 bin 873 kilometrekare yüzölçümünün yüzde 47'si tarım arazisi olarak kullanılan Konya Ovasında üretim yapan çiftçilere anız yangını ile ilgili uyarılar arttı. Konya bölgesinde arpa hasatlarıyla beraber, buğday hasatlarının da başladığını aktaran Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, "Konya bölgesinde arpa hasatlarıyla beraber, buğday hasatlarımız da başladı. Önümüzdeki günlerde Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün uyarısı doğrultusunda, havaların aşırı ısınması bekleniyor. Tabii bu ısınmalardan kaynaklı, hububat sapları da aşırı bir gevreme ve yol kenarlarındaki otların aşırı bir şekilde kurumasına neden oluyor. Anız artıklarının ve yol kenarındaki otların alevlenmesine o bölgelerde yangın çıkmasını sebebiyet veriyor. Bundan dolayı özellikle çiftçilerimizin hasat esnasında, hasattan sonra anızlarını bir an önce balya yapmalarını daha sonrasında da anızı asfalt kenarına yakın olan tarlalarda ise çiftçilerimizin toprak işlemesiyle o anızları bir toprağa gömmeleri gerekiyor. Çünkü anızın yanması, topraktaki faydalı bakterilerin ve böceklerin canlı organizmaların kaybolmasına ve bunların yaşamını yitirmesine neden oluyor. Bunlar da anız yakımı ileriki dönemlerde topraklarımızın çoraklaşmasına ve verimsiz hale geçmesine neden oluyor. Çiftçilerimiz bu konulara dikkat etmeleri gerekiyor" dedi.

"Gübrelerin bitkiye girebilmesi için bitkilerin bu tarz organizmalara ihtiyacı var"

Konya bölgesinde alnınız yakmayla ilgili çiftçilerin şu anda bu bilince ulaştığını altını çizen Şube Başkanı Burak Kırkgöz, "Bu konuda çiftçilerimiz bilinçli lakin ikinci ürün ekecek çiftçilerimizin bu tarz uygulamalarla yani anızları yakarak toprağını hazırlama yöntemleri oldukça yanlış. Bunun yerine toprak işlem aletlerini kullanarak. Arazilerin işlemelerini tavsiye ediyoruz. Dediğimiz gibi bu topraktaki canlı organizmalar bize bu toprağı ektiğimiz sürece ihtiyaç çünkü bu organizmalar olmasa verdiğimiz gübrenin bitkiye herhangi bir şekilde geçişi olmayacak. Gübrelerin bitkiye girebilmesi için bitkilerin bu tarz organizmalara ihtiyacı var. Bu konularda çiftçilerimizin dikkat etmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Sigara izmariti veya cam şişe gibi ürünleri tarlaların kenarlarından geçerken lütfen tarlalarını etrafına atmayın"

Anız yangınlarıyla ilgili uyarıda bulunan Kırkgöz, "Bilinçli olarak anız yakımı yapıldığında bakanlığımızın belirlediği bin 220 liralık bir cezai uygulama var. Bu konuda da bakanlığımız bir çalışma başlattı. Çiftçilerimize de uyarıda bulundu. Biz de buradan uyarıda bulunuyoruz. Burada bilinçli olarak anız yakılan yerlerde dekar başı cezai işlem uygulanacak. Buna da dikkat etmeleri gerekiyor. İnşallah önümüzdeki süreçlerde bu tarz afetleri yaşamayız. Özellikle yol kenarındaki arazilerde vatandaşlarımızın da dikkat etmeleri gerekiyor. Sigara izmariti veya cam şişe gibi ürünleri tarlaların kenarlarından geçerken lütfen tarlalarını etrafına atmayın. Bunlar kısa sürede alevlendirmeye ve o bölgede yangın çıkmasına neden oluyor. Hasadı olmayan tarlalarımız da var. Bu tarlaların da tutuşup çiftçilerimizin bir yıllık emeklerinin heba olmasına neden oluyor" diye konuştu.

Öte yandan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 29 Aralık 2022 tarih ve 32058 sayılı resmi gazetede yayınlanan tebliğde, "Anız yakanlara her dekar için 244 lira idari para cezası verilir. Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskün mahallerde işlenmesi durumunda ceza 5 kat artırılır" denildi.