Anız Sonrası Filizlenen Çeltik Hasadı Jiangxi Eyaletinde Artıyor

Çin'in Jiangxi eyaleti, anız sonrası filizlenen çeltik hasadı uygulamasıyla tahıl verimini artırıyor. Eyalette yapılan ölçümlere göre, anız sonrası filizlenen çeltik rekoltesi ulusal standarda yaklaştı. Bu ekim modeli sayesinde çiftçiler zaman ve para tasarrufu sağlıyor. Jiangxi eyaletindeki anız sonrası filizlenen çeltik ekim alanı 2 milyon mu'yu aştı.

Anız sonrası filizlenen çeltik hasadından çeşitli görüntüler

Çin'in doğusunda yer alan ve başlıca tahıl üreticisi olan Jiangxi eyaleti, tahıl verimini artırmak için anız sonrası filizlenen çeltiği hasat etme uygulamasını hayata geçirerek bu alanda önemli bir atılım gerçekleştirdi.

Pazar günü açıklanan verim ölçüm sonuçlarına göre, erken sezonda anız sonrası filizlenen çeltiğin mu (yaklaşık 667 metrekare) başına ortalama rekoltesi 905,1 kilograma ulaşarak, süper hibrit çeltik için ulusal standarda yaklaştı.

Uzmanlara göre anız sonrası filizlenen çeltik ekim modelinde, ilk hasattan sonra anızdan tekrar çeltik mahsulü yetişebiliyor.

Uzman panelinin başkanı Wu Wenge, eyalete bağlı Poyang ilçesinde 170 mu büyüklüğündeki örnek alanda test için rastgele üç arazi seçildiğini ve mahsulün yetiştirilmesi için ilave çabaların devam ettiğini söyledi.

Poyang'da anız sonrası filizlenen çeltik yetiştiricisi Xiong Zongyu, "Anız sonrası filizlenen çeltik, bir sezonda iki kez hasat edilebiliyor. Bu da çiftçilere zaman ve para tasarrufu sağlıyor" dedi.

Jiangxi eyaletinin Tarım Bilimleri Akademisi'nde araştırmacı olarak görev yapan Shao Caihong, eyalette anız sonrası filizlenen çeltik ekim alanının 2 milyon mu'yu aştığını ve teknolojinin ilerlemesiyle ürünün genel tahıl verimine katkı sunmada önemli bir rol oynamasının beklendiğini belirtti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanchang'dan bildiriyor.(XHTV)