Anıtkabir Ziyaretinde Dolandırıcılık: 4.500 TL Kayıp

MANİSA'dan eşi ve çocukları ile gelip, Anıtkabir'i ziyaret eden Yakup Aybar'ı, park halindeki otomobilini önce parça sökerek bozup, sonra da tamir ederek 4 bin 500 TL dolandıran Y.A., polis ekiplerince yakalandı.

Yakup Aybar, eşi Lütfiye Aybar ve çocukları ile birlikte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Manisa'dan Ankara'ya gelip, Anıtkabir'i ziyaret etti. Aybar'ın, Anıttepe Turgutreis Caddesi'ne park ettiği otomobili, Anıtkabir ziyareti sonrası çalışmadı. Bu sırada yanlarına gelip kendisini oto tamircisi olarak tanıtan bir kişi aracı tamir edebileceğini söyledi. Yakup Aybar, aracı çalıştırıp, sanayiye götüren ve sözde arızayı tamir eden kişiye 4 bin 500 lira verdi. Durumdan şüphelenen Aybar, Ankara'dan ayrılmadan önce aracı park ettiği bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yakındaki bir derneğe ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, tamirci olarak tanıtan kişinin otomobilinin yanına yaklaşıp, çamurluk kısmına eğilerek bir parça söktüğünü fark etti. Aybar, söz konusu görüntü ile birlikte savcılığa suç duyurusunda bulundu. Aybar, dilekçesinde, "Atamızı ziyaret için geldiğimizde böyle bir şeyle karşılaşmak bizi olumsuz etkiledi. Bizi tuzağa düşürerek dolandıran kişi ya da kişilerden davacıyız" dedi.

Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında polis araştırma başlattı. Aybar ailesini dolandırdığı iddia edilen Y.A., polisin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Poliste sorgusu süren Y.A.'nın, benzer şekilde başka kişileri dolandırıp dolandırmadığı araştırılıyor.