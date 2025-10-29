Haberler

Anıtkabir'de ziyaretçi yoğunluğu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çok sayıda kişi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'i ziyaret etti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çok sayıda kişi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'i ziyaret etti.

Anıtkabir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı resmi törenin ardından saat 12.00'de ziyarete açıldı.

Anıtkabir girişinde bekleyen her yaştan çok sayıda vatandaş, Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla Ata'nın huzuruna çıktı.

Atatürk'ün mozolesine çiçek bırakan vatandaşlar, ziyaretlerini ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektirdi.

Anıtkabir Komutanlığında görevli askerlerin mozoleye çıkan merdivenlerdeki nöbet değişimi, ziyaretçilerin beğenisini topladı.

Ziyaretçilerin açıklamaları

Antalya'dan ailesi ve arkadaşlarıyla Anıtkabir'e gelen 8 yaşındaki Aren Alp Orhan, "Biz buraya Cumhuriyet Bayramı için geldik, ta Antalya'dan buraya geldik ve biz de burada kutlama yapmak istedik." diye konuştu.

Aren'in yaşıtı olan arkadaşları da Anıtkabir'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

29 Ekim kutlamaları için Sakarya'dan Ankara'ya gelen 32 yaşındaki Armağan Çetiçoğlu da, "102 yıllık gerçekten elimizde bulunan bu cumhuriyeti yaşatmak bizim gibi genç nesillerin boynunun borcudur diye düşünüyorum." dedi.

Her bayramda Anıtkabir'i ziyaret ettiğini anlatan 17 yaşındaki Yusuf Yıldırım, "Yaşlısı, genci, çocuğu, büyüğü burada birleşiyor ve bu çok güzel bir his bence, her zaman böyle birlik ve beraberlik olmalı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maçın hakemi Zorbay Küçük! Fener taraftarını delirten pozisyon yeniden gündemde

Zorbay Küçük'e bu pozisyonu da soracaklar
Onu şimdilerde bütün Türkiye tanıyor: 'Yaşasın Cumhuriyet' notuyla çocukluk fotoğraflarını paylaştı

Bu çocuğu şimdilerde bütün Türkiye tanıyor
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Neden bahis hesabı olduğunu bu sözlerle savundu
Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi

Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi
Maçın hakemi Zorbay Küçük! Fener taraftarını delirten pozisyon yeniden gündemde

Zorbay Küçük'e bu pozisyonu da soracaklar
İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in ilan belgesini paylaştı

İlber Ortaylı'nın paylaştığı 102 yıllık belge gündem yarattı
Real Madrid'de kaos! Xabi Alonso, kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti

Kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti
Brezilya'da tarihin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi hayatını kaybetti

Ülke tarihinin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi öldü
Bomba iddia! Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu

Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not
Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!

Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Skandal olay! Küçücük çocukları nişanladılar

Skandal görüntüler! Küçücük çocuklara nişan töreni yapıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.