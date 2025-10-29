Anıtkabir'de ziyaretçi yoğunluğu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çok sayıda kişi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'i ziyaret etti.

Anıtkabir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı resmi törenin ardından saat 12.00'de ziyarete açıldı.

Anıtkabir girişinde bekleyen her yaştan çok sayıda vatandaş, Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla Ata'nın huzuruna çıktı.

Atatürk'ün mozolesine çiçek bırakan vatandaşlar, ziyaretlerini ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektirdi.

Anıtkabir Komutanlığında görevli askerlerin mozoleye çıkan merdivenlerdeki nöbet değişimi, ziyaretçilerin beğenisini topladı.

Ziyaretçilerin açıklamaları

Antalya'dan ailesi ve arkadaşlarıyla Anıtkabir'e gelen 8 yaşındaki Aren Alp Orhan, "Biz buraya Cumhuriyet Bayramı için geldik, ta Antalya'dan buraya geldik ve biz de burada kutlama yapmak istedik." diye konuştu.

Aren'in yaşıtı olan arkadaşları da Anıtkabir'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

29 Ekim kutlamaları için Sakarya'dan Ankara'ya gelen 32 yaşındaki Armağan Çetiçoğlu da, "102 yıllık gerçekten elimizde bulunan bu cumhuriyeti yaşatmak bizim gibi genç nesillerin boynunun borcudur diye düşünüyorum." dedi.

Her bayramda Anıtkabir'i ziyaret ettiğini anlatan 17 yaşındaki Yusuf Yıldırım, "Yaşlısı, genci, çocuğu, büyüğü burada birleşiyor ve bu çok güzel bir his bence, her zaman böyle birlik ve beraberlik olmalı." ifadelerini kullandı.