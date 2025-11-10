Anıtkabir'de ziyaretçi akını

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılında vatandaşlar, devlet töreninin ardından halkın ziyaretine açılan Anıtkabir'i doldurdu.

Anıtkabir, 10 Kasım dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı törenin ardından ziyarete açıldı.

Çeşitli şehirlerden gelen genç, yaşlı, çocuk binlerce kişi, Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve çiçeklerle Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu.

Bazı vatandaşlar mozolenin önünde dua etti, beraberlerinde getirdikleri çiçekleri mozoleye bıraktı. Zaman zaman duygusal anlar yaşanırken, kimi ziyaretçiler gözyaşlarına hakim olamadı.

Anıtkabir, gün boyu ziyaret edilebilecek.